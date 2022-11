Catalina Monreal, una lucha por la igualdad

Impulsar los derechos de las mujeres, brindar acompañamiento a este sector de la población y empoderarlas en diferentes ámbitos, son parte de los objetivos que busca Rosa Mexicano, una asociación civil que tiene presencia en más de 15 estados del país y que nació desde la resiliencia para hacer actividades altruistas, trabajo social e impulso económico.

Es, como dice Catalina Monreal —fundadora de la asociación—, hacer el bien a los sectores que, históricamente, han sido vulnerados.

El equipo de Cuarto Poder viajó a la Ciudad de México para conocer más de cerca este valioso trabajo.

—¿Quién es Catalina Monreal?

Soy presidenta fundadora de Rosa Mexicano A. C. Nos gusta ayudar a las mujeres, el empoderamiento y la política.

(Caty es una mujer joven, con dos hijos, casada. Licenciada en Derecho, con Maestría en Políticas Públicas).

—¿Cómo percibe Rosa Mexicano el papel de la mujer en diversos ámbitos?

Llegamos a la conclusión de que lo más importante es que las mujeres nos empoderemos desde el alma, el corazón, desde el sentirnos bien, desde el amor propio, desde la salud mental, y en eso estamos trabajando.

Sin importar condición, posición, religión, estado, todas hemos sufrido algún tipo de discriminación o desigualdad en este país. Todas tenemos algún tipo de miedo. Todas hemos sufrido violencia: política, económica, patrimonial, física, sexual, emocional. Todas tenemos algo que sanar.

Está bien pedir ayuda y está bien no ser la supermujer. Si empezamos a sanar toda esa parte, hablarlo y decirlo, creo que vamos a ser mejores lideresas, ya sanadas, ya sin miedo.

—¿Cómo funciona?

Rosa Mexicano es una asociación civil con el objetivo de empoderar a las mujeres y niñas de este país, así como visibilizar a las personas con discapacidad. Esas son nuestras dos grandes banderas.

Al ir a las comunidades, a las colonias, a los estados, me di cuenta que muchos niños con discapacidad no están siendo atendidos. Hay municipios donde la discapacidad está muy presente y donde las mamás necesitan mucho apoyo.

—¿Ha observado la asociación necesidades distintas en las entidades?

Mira, el parteaguas general es la salud mental, el tema del amor propio, el autocuidado, [siendo] ese es el principal tema en todos los espacios donde nos escuchan. Ya después, cada estado va teniendo su particularidad en temas laborales, por ejemplo de madres solteras, mamás con hijos con discapacidad, el tema de la violencia vicaria.

—¿Rosa Mexicano ha empoderado a las mujeres?

Sí. Creo que las pláticas, los talleres, las conferencias, las convenciones que hemos tenido nos han hecho una red de sororidad importante y creo que ese es el éxito.

Tratamos de quitarnos estereotipos, tabúes, esos miedos; que entre nosotras nos sintamos seguras, abrazadas y generemos esta red de sororidad, que puedas voltear y decir: aquí están mis hermanas, aquí están estas mujeres que me van a respaldar.

Para la maestra en Políticas Públicas, México ha avanzado en el tema jurídico para tener acciones afirmativas en la parte política, sin embargo, el reto está en que esas mujeres que llegan a ocupar cargos de elección popular realmente luchen para que este sector de la población tenga mejores condiciones.

En Chiapas, dijo, existen grandes aliados con la agrupación, como el senador Eduardo Ramírez Aguilar, y en la Ciudad de México a Ricardo Monreal, pero se tiene que impulsar una deconstrucción de estereotipos para hablar de igualdad y paz.

“Cuando creé Rosa Mexicano fue desde el corazón, pensando en mi hija Eva, que es una niña y sabemos que las mujeres en este país no estamos seguras. Sabemos que somos uno de los países con más abuso sexual infantil”.

“Cuando perdí, dije que ya no me iba a dedicar a la política, pero en mi voz estaban todas esas mujeres que me decían: tú sí vas a volver, vas a regresar, nos vas a ayudar. Vas a ser una política que venga al barrio, a la colonia”.

“Porque tengo una hija y quiero un mejor futuro, uno mejor para ella, es que iniciamos esto. Y para personas con discapacidad, porque tengo mi hijo Sergio, que tiene parálisis cerebral. Las personas con discapacidad también son discriminadas, viven en desventaja, en desigualdad frente a los demás niños”.