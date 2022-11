En el marco de la conferencia denominada “Violencia contra las mujeres desde el accionar social”, la cual se llevó a cabo al interior del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Michelle Domínguez Gordillo, especialista en temas de género, comentó que la violencia está llegando a menores de edad con mayor frecuencia y, al tener una entidad con alerta, se deben implementar mecanismos que permitan a este sector de la población tener una vida más digna.

Al citar a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, mencionó que en Chiapas por cada 10 niñas menores de 15 años, seis de ellas han estado expuestas a la violencia sexual.

“Eso nos tendría que estar provocando rabia a todas nosotras”; sin embargo, consideró que lo más grave es que han aparecido datos donde niñas de un año de edad sufren temas de violencia sexual.

“Si estos datos que son crudos no nos provoca, qué nos puede provocar (indignación)”, remarcó. Chiapas, recordó, es un estado que tiene siete municipios con alerta por violencia de género, no obstante, eso no significa que solo en esas zonas haya vulnerabilidad para las niñas, mujeres y adolescentes.

Panorama

Detalló que las mujeres, como ciudadanas, están expuestas a lo que ocurre en la parte exterior, pero también en la parte laboral. Consideró que ahora hay una mayor visibilización del tema en más espacios.

Explicó que la violencia feminicida es el último eslabón, pues previamente ocurren una serie de situaciones que ponen a las mujeres en una situación compleja. La violencia, remarcó, debería erradicarse pero también se deben establecer acciones para prevenirla.