Austeridad y crecimiento en la actual administración

En el marco del cuarto informe de la administración que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, sectores productivos, legislativos y personalidades del mundo de la política coincidieron en que este gobierno local ha tenido como un sello distintivo la austeridad, pero también el crecimiento económico.

Previo al evento que se realizó al interior del Congreso local, Jorge Llaven Abarca, legislador federal, reconoció “el trabajo que se ha hecho en la disciplina administrativa, que es muy importante; hay un gobierno austero, responsable, cercano a la gente, está haciendo grandes cosas”.

Otro aspecto fundamental, dijo, es que la actual administración no ha generado deudas y ha cumplido con atender las necesidades sociales más importantes. El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, añadió, tiene honestidad y transparencia y se han aplicado las frases nacionales de “no mentir, no robar y no traicionar”.

En relación a los cuatro años de gobierno, el presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso local, Felipe Granda Pastrana, consideró que el cambio ha sido notorio en “hacer más con menos; hemos visto cómo se ha invertido el recurso en obras y en los municipios se coincide que en infraestructura se han hecho buenos trabajos”.

Materia de salud

En el estado, recalcó, el esfuerzo también se ve reflejado en las áreas de salud y el dinero se ha invertido de forma adecuada. Se han evitado gastos en viáticos, de representación o combustibles, para que ese dinero se destine a las obras en los diversos ayuntamientos.

Para Rosa Aidé Domínguez Ochoa, titular de la Secretaría de Educación en Chiapas, uno de los logros más importantes en los últimos meses tiene que ver con que el 97 % de la base estudiantil está recibiendo sus clases de manera presencial, con eso se garantiza el derecho de los estudiantes.

Uno de los retos que se tiene, refirió, se asocia con abatir el rezago que quedó en la parte de contenidos de aprendizaje a consecuencia de la pandemia, las debilidades se concentraron en áreas como matemáticas y español; vendrá un reforzamiento en esas asignaturas.

Respaldo educativo

El apoyo de la administración estatal de Escandón Cadenas, puntualizó el rector de la Universidad de Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Natarén Nadayapa, ha sido clave para evitar que la máxima casa de estudios aumentara su deuda.

Hacia la institución de educación superior, remarcó, “el desempeño del actual gobierno ha sido histórico, debido a que el gobernador ha dado su respaldo a través de la parte financiera y eso se reflejó en resolver la deuda que se acumuló en los últimos años”.

En la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), mencionó el rector Juan José Solórzano Marcial, ha ocurrido una situación similar, debido a que el apoyo que ha brindado el titular del Poder Ejecutivo Estatal ha sido primordial para atender las necesidades internas.

Las contribuciones se han visto reflejadas en reducir los adeudos y vienen nuevos planteamientos en conjunto con el gobierno estatal y federal para atender a una mayor cantidad de alumnos, ahora en otros niveles educativos.

Turismo

En materia económica es una realidad que Chiapas ha registrado un crecimiento importante y 2022 ha sido un buen año, se prevé que así continúe la tendencia, fueron las palabras del presidente en Tuxtla Gutiérrez de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Hugo Armando Porras Pérez.

El líder del sector empresarial refirió que, con base en las cifras macroeconómicas, la entidad va por buen camino pero, añadió, los números también son positivos en el combate a la pobreza y el aumento en la generación de empleos. Fomentar y proteger la inversión son otros dos ejes claves para el crecimiento.

En Chiapas, coincidieron, hay un avance importante en el tema de inversión, generación de nuevos espacios formales, además de la inversión que se está haciendo para beneficiar a los sectores más vulnerables.