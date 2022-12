No hay sorpresas con nuevos impuestos

Después de que el pleno del Congreso de Chiapas aprobó el Paquete Fiscal para el siguiente año, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, confirmó que no habrá sorpresas para la población el año entrante en nuevos impuestos, aunque el recurso se debe ejercer de forma austera y transparente.

La cantidad avalada, mencionó, es de casi 112 mil millones de pesos y se debe invertir con disciplina financiera, apegado a los lineamientos que establece la ley y para beneficio de la población.

“Tenemos un gobernador que trabaja con disciplina, que recorre el estado, hace frente a los ciudadanos en los diferentes municipios y que está en constante actividad”, destacó respecto del manejo de las finanzas.

Confió que con el dinero aprobado a Chiapas le vaya bien durante el 2023, toda vez que se han registrado aumentos en conceptos asociados con la obra pública, educación, salud y seguridad.

“Lo que tiene que hacer cada funcionario o funcionaria que está a cargo de una secretaría o de una dirección, debe trabajar con lo que se tenga y aplicarlo de acuerdo a la regla”, complementó.

En relación al gasto que tendrá el Congreso de Chiapas, comentó que se presentó un incremento de siete millones de pesos, pero corresponde a un monto “normal” para todo el año y no se verá reflejado en sueldos más altos para quienes ocupan una curul.

Respecto de la vigilancia de los programas, sobre todo los federales y que están destinados para temas de infraestructura, comentó que sería competencia de las alcaldías pero, también, se requiere de la participación del pueblo para cuidar la inversión que se haga.

“Creo que si se quiere hacer más obras, más infraestructura, que haya más seguridad y tienen un presupuesto autorizado y dices no me alcanza, no es pensar que le ponga el ciudadano, que se apriete el cinturón la autoridad municipal, gubernamental o presidencial y que trabajen con lo que tengan”, remarcó.