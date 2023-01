Nuevo hospital contará con 43 especialidades

El nuevo hospital que se construye en Tuxtla Gutiérrez, informó personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), contará con 43 especialidades y el que se tiene planeado para Comitán tendrá 12. En estos momentos se avanza sobre la planeación de ambas obras e inversión.

En días recientes, el director general Zoé Robledo informó que sostuvo un encuentro con el titular del Poder Ejecutivo estatal, Rutilio Escandón Cadenas, para hablar respecto a los métodos de trabajo para la construcción de estos espacios en materia de salud.

“Gracias a todos los funcionarios del estado, porque esa celeridad no la habíamos observado, pero no me sorprende porque somos chiapanecos y chiapanecas, y no nos achicamos ante los retos por complicados que estos sean”, mencionó.

En el caso del hospital del IMSS que se construirá en Tuxtla Gutiérrez, también tendrá a disposición de la población servicios generales, “áreas de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, hospitalización, servicios ambulatorios y paramédicos”.

Sobre el proyecto de Comitán, desde el IMSS se detalló que el proceso avanza con el estudio de inversión sobre el costo y beneficio, esto ante la Secretaría de Hacienda, además de la validación y asignación del terreno para el instituto; después se realizarán los estudios de mecánica de suelos.

Respecto a las 12 especialidades con las que contará, se incluyen áreas de Consulta de Pediatría, Cirugía General, Hospitalización, Ginecología, Oftalmología, Epidemiología, Nutrición Parental, Traumatología y Ortopedia.

Las proyecciones que tiene Gobierno del Estado es que el hospital que se construye en Tuxtla se pueda terminar para el 14 de septiembre de 2024, justo en la fecha del bicentenario de la federación de Chiapas a México.