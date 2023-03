Buscan imponerle multa de 63 mil pesos por omisión

Un descuido del contador de Mikeas Sánchez, escritora originaria de Chiapas, llevó a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) impusiera dos multas a la activista en materia de derechos humanos por una cantidad cercana a los 63 mil pesos, después de que no cubrió a tiempo las declaraciones mensuales.

Por lo antes señalado, acudió a las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) a interponer una queja y solicitar apoyo legal para buscar una reducción en la sanción económica.

“Toda esta situación se dio porque a mi contador no le había quedado claro que había una ley de convenio entre Gobierno Estatal y Hacienda federal”, que da atribuciones para que funcionarios locales hagan la vigilancia plus, que busca que los contribuyentes hagan sus contribuciones.

Y agregó: “Como el SAT federal no puede ir a las comunidades más alejadas que no han pagado sus impuestos, entonces las autoridades locales lo pueden hacer”; sin embargo, dijo que esa situación se puede prestar a casos de extorsiones.

En su relato describió que su contador le escribió en el mes de diciembre que el SAT quería imponer una multa de 40 mil pesos, pero para que no procediera le pedían un soborno de unos cuatro mil pesos; sin embargo, no accedió a ello. En enero de 2023 se enteró de dos notificaciones de 31 mil 700 pesos, debido a que pagó sus contribuciones fuera del plazo marcado.

“El contador no hizo la declaración correspondiente, la de enero y de marzo”; después la declaración se realizó, pero no en tiempo y forma. Mikeas reconoció que cometió un error al no cubrir las declaraciones en las fechas establecidas en la ley; no obstante, argumentó que un problema familiar hizo que pasara por alto el tema fiscal y ello representó una repercusión.

“Cuando ellos me notificaron que yo no había hecho mis declaraciones, las presenté. Mi declaración de enero está en cero, no hice ninguna factura, pero aún así me viene la multa”, refirió.

Por lo anterior, pidió a los contribuyentes a que estén atentos a que los contadores que contratan estén actualizados de los múltiples temas.

La escritora refirió que las notificaciones de las multas no llegaron a su domicilio particular y que la autoridad envió la documentación al contador. Al acudir a la Prodecon, mencionó que le brindaron apoyo legal para que se haga la solicitud sobre la reducción de la multa, siempre y cuando el documento no esté en ejecución.