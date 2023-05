Fin a la emergencia, mas el virus del covid seguirá

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo oficial la declaración del fin de la emergencia sanitaria asociada a la covid-19, especialistas en el tema puntualizaron que pesar de eso el virus seguirá activo y se quedará como un padecimiento con el que hay que convivir.

James Gómez Montes, médico epidemiólogo, detalló que en sí la pandemia no ha terminado y el anuncio hecho por el máximo organismo en materia de salud tampoco implica relajar todas las medidas. No obstante, el uso del cubrebocas ya no será obligatorio, aunque sí se sugiere mantener el lavado constante de manos.

Desde la propia OMS se aclaró que el fin de la emergencia sanitaria no se traduce en que la amenaza de la enfermedad haya desaparecido, puesto que el riesgo sigue y por eso tanto las autoridades como la población en general no deben bajar la guardia.

El día martes, el propio Hugo Lopez-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, escribió en su cuenta oficial de Twitter que en México también se puso fin a la emergencia sanitaria, y por lo tanto queda suspendida la vigencia del decreto de marzo de 2020.

Una de las recomendaciones de la OMS hacia los países está centrada en mantener los programas de vacunación en el curso de la vida y que incluya a los sectores vulnerables, además de continuar con los trabajos de investigación y vigilancia de los patógenos.

El especialista Gómez Montes consideró que hay medidas que deben mantenerse como un tema cultural; un ejemplo es la sana distancia y el estornudo de etiqueta —en la parte interna del codo—, debido a que no solo se puede aplicar para la covid-19, también para prevenir otros padecimientos respiratorios.

“Es cierto, ya se terminó la emergencia”, remarcó al tiempo de indicar que el virus tiene características para quedarse como un padecimiento endémico, es decir, se quedó como una enfermedad entre la población y hay que aprender a vivir con eso; no obstante, es importante vacunarse y estar con las medidas preventivas.

“Los cuadros que ahora vemos ya no son graves como los vimos al principio, esos [síntomas] los puedes pasar en tu casa, siempre y cuando estés aislado. No hay que bajar la intensidad de las medidas”, finalizó.