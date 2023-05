“Blindar” frontera no frenará cruce de migrantes

Aunque el pasado jueves se dio por finalizado el acuerdo del Título 42, eso no significa que habrá más facilidades para que las personas en situación de movilidad ingresen bajo el concepto de asilo hacia Estados Unidos, pues “para eso tendrán que cumplir varios requisitos y blindar la frontera no frenará el paso de las personas que aún aspiran al sueño americano”, consideró Fernando Castro Molina, analista migratorio guatemalteco.

El Título 42 fue aplicado hace unos años, cuyo propósito fue prohibir el paso migratorio durante la pandemia para evitar la propagación del virus hacia las personas de Estados Unidos, no obstante, el pasado jueves terminó su aplicación.

Castro Molina detalló que esto no se traduce en que la frontera quedará abierta, al contrario, para poder ingresar las personas en situación de movilidad internacional tienen que llenar un documento llamado “miedo creíble”, y a partir de ello dependerá el rechazo o la aceptación.

Para quienes no sean aceptados tendrán prohibido intentar un nuevo ingreso en los próximos cinco años; en caso de reincidencia podrían enfrentar un proceso penal con el riesgo de cárcel de hasta por 10 años.

Campaña tardía

El analista consideró que la campaña lanzada por Estados Unidos, para decir que la frontera no está abierta, es tardía. De hecho, enfatizó que hay cifras que indican que nueve de cada 10 migrantes que intentan cumplir con los requisitos no los aprueban para conseguir el beneficio.

Explicó que “miedo creíble” es el proceso para demostrar una razón válida para otorgar el asilo; es ahí donde personal de Migración lleva a cabo una entrevista (mientras están en custodia) vinculada, por si las personas migrantes son perseguidas por razones de raza, religión, opinión política o tema social.

Las personas piensan —mencionó— que por tener problemas económicos o por falta de empleo recibirán el apoyo del programa, sin embargo, remarcó que no son motivos para que pueda otorgarse el asilo; asimismo, serían retornadas en un plazo de 30 días a sus países de origen.

Recordó que en el 2021, aún cuando estaba vigente el Título 42, unos 2.7 millones de personas intentaron llegar a Estados Unidos, y ahora que dicho programa ya no está vigente el flujo no se detendrá; esto, mientras las condiciones de pobreza se mantenga en algunos países de Centroamérica, por lo que la migración no se detendrá con todo y los elementos que se agreguen a las fronteras, opinó.

Castro Molina mencionó que se mantiene la idea de irse a los Estados Unidos, debido a que en la actualidad los ingresos económicos son mayores, de ahí que poner más policías como parte de una vigilancia no es la solución para contener el flujo migratorio, toda vez que se requieren más proyectos y programas para atender a estas personas.