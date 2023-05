Problemas sindicales arrastran a la Unicach

Los conflictos que se están presentando entre los sindicatos que están en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) por la disputa de la titularidad del contrato colectivo, que se traduce en beneficios y prestaciones, están pasando a afectar a la propia institución que es ajena a la vida interna de estos organismos, enfatizó el rector Juan José Solórzano Marcial.

Explicó que meses después de su llegada al cargo (en el 2021) se presentó una resolución a favor de Zoila García en el Sindicato del Personal Académico, desde ahí comenzaron a trabajar con dicha dirigencia; no obstante, otro grupo creó el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (que dirige Esmeralda García Parra); después ambas agrupaciones buscaron obtener más afiliados.

Lo que ahora se está viviendo, refirió, es que el Sitaunicach demandó la titularidad del nuevo Contrato Colectivo; la autoridad laboral convocó a un recuento y concedió este derecho a dicho organismo, lo que implicó una notificación (mediante una resolución) a la universidad; por lo tanto, mencionó Solórzano Marcial, es con ellos con quienes se está negociando.

Más del conflicto

El asunto no queda ahí: el Spaunicach interpuso un recurso que ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero la discusión aún no se resuelve. “Nosotros no hemos sido notificados que haya una modificación a la sentencia que le concedió la titularidad a Esmeralda”, agregó.

Los efectos de este problema, consideró el rector, ponen en medio otro asunto: las prestaciones laborales. Actualmente hay una en particular, se trata de un bono de 12 mil pesos asociado al Día del Maestro; no se pudo entregar todo ese recurso a cada docente por la viabilidad financiera que enfrenta la institución, pero se depositaron tres mil pesos en tanto se resuelve la controversia en la SCJN.

Mencionó que se tiene que buscar una manera de entendimiento, pero no “a gritos y sombrerazos y no con mentiras”. El pasado martes, en este medio de comunicación y a través de la nota de Daniel García, bajo el título “Acusan violación de derechos de trabajadores”, se dio a conocer que la queja de quienes integran el Spaunicach radica en que no ha existido diálogo con la rectoría, que no se quieren pagar los beneficios del contrato colectivo y también se pretende modificar la ley orgánica para que el rector se reelija.

Sobre ello, Solórzano Marcial aseguró que es un invento que quiera reelegirse, tampoco se ha enviado una ley al Poder Legislativo; lo que sí hay es trabajo para dar atribuciones a la Unicach para impartir el bachillerato, lo que generaría más matrícula y facilitaría la preparación de los educandos que quieran ingresar después a alguna de las licenciaturas.

Asimismo, dijo que a esta cuestión se agrega que la Ley Federal de Educación tiene nuevos temas a los que hay que alinearse, de las cuales destaca la inclusión, abatimiento de violencia, derechos humanos y género y atención a las culturas.