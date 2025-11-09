Adopción, más allá de un acto jurídico

Cada nueve de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Adopción, una fecha que busca visibilizar la importancia de brindar un hogar y una familia a niñas, niños y adolescentes (NNA) que esperan una nueva oportunidad de vida.

En Chiapas, este tema adquiere un profundo sentido social y humano, en un contexto donde aún miles de menores permanecen bajo resguardo institucional o en procesos legales que buscan definir su destino.

No es solo un acto jurídico

Las autoridades del Sistema DIF Chiapas han reiterado que la adopción no solo es un acto jurídico, sino un compromiso emocional y permanente que transforma vidas.

A través de campañas de sensibilización, se invita a la población a conocer los requisitos formales y a derribar los mitos que rodean este tema, como la idea de que solo las parejas casadas pueden adoptar o que los trámites son imposibles de cumplir.

Más allá de lo biológico

En el estado, existen familias que han decidido abrir sus puertas a la adopción, demostrando que el amor puede surgir más allá de los lazos biológicos.

Según el DIF, cada año se han multiplican las historias de niñas y niños que han encontrado estabilidad, cuidado y afecto gracias a la voluntad de quienes decidieron construir una familia desde la empatía.

Chiapas representa un espacio donde la adopción también puede entenderse como un gesto de esperanza, donde también instituciones civiles y colectivos ciudadanos han sumado esfuerzos para promover el respeto a los derechos de la niñez y fomentar procesos de adopción trasparentes, acompañados y responsables.