Adornos patrios invaden calles de Tuxtla

En cada esquina del centro de Tuxtla Gutiérrez es notoria la presencia de los triciclos y puestos con adornos patrios. Lo que más resalta es la bandera tricolor con el escudo en grande.

“El lábaro patrio más grande cuesta 350 y mide un metro de largo mas o menos, hay mas pequeñas, las cuales puedes checarla sin compromiso”, se le escucha decir a don Juan Carlos, vendedor de artículos de temporada desde hace más de 30 años.

Todo viene de México, asegura. Nada de lo que vende es producto chino, ya hay mucho de esos en otros lados, “esto es cien por ciento mexicano”.

Narra que la venta inició una semana antes de comenzar el mes de septiembre. Con el regreso a clases espera poder recuperar lo invertido.

Otro puesto que se instaló en la calle 2.ª Poniente, también ofrece productos patrios; los sombreros y bigotes falsos relucen. Ulises, un joven vendedor comparte que apenas inició su venta hace dos días, debido a que todo lo trajo de Toluca.

Mercancía Artesanal

Las hermanas Jiménez, originarias de San Juan Chamula, son vendedoras de blusas de manta bordadas desde hace 30 años. Ellas dejaron su comunidad para trasladarse a la capital para trabajar.

Para la temporada han elaborado rebosos bordados con la temática tricolor; verde, blanco y rojo, se han preparado con varias prendas, pero si es necesario y se ocupa alguna modificación la realizan al momento.

Todo es artesanal, mientras las ágiles manos de Lucía siguen tejiendo sin parar, Andrea atiende a las personas que se detienen a preguntar por alguna prenda.

“A veces nos regatean, pero no creo que sea tan caro cien pesos. Tenemos que hacerles entender que nosotros elaboramos nuestros productos, nos cuesta y no podemos darlo más barato porque no sale”, explicó Lucía.

Todos los días se instalan sobre la intersección de la avenida Central y 1.ª Sur. El trabajo en equipo para ellas es fundamental, así es como han sobresalido durante los últimos 30 años, desde que llegaron a Tuxtla Gutiérrez.

Mercado

El mercado público se ha preparado para las ventas de septiembre. Los puestos de ropa exhiben playeras y blusas con estampas de las fiestas patrias, algo más juvenil que los de otros puestos.

También hay para los niños, trajes de personajes históricos como: Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez y José María Morelos y Pavón, “es la temporada, en cualquier momento vienen los papás a comprar porque sus hijos van a salir en algún desfile o festival”, explicó con risa una de las locatarias.