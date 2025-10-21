Adulto mayor padece abandono médico

Familiares del señor Carlos Alfonso Orantes Zenteno, paciente del Hospital General de Zona, número 2, del Instituto Mexicano del Seguro Social de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, denunciaron la falta de atención médica y el retraso de su traslado a piso, a pesar de su delicado estado de salud. La situación pone en riesgo su vida.

Diagnóstico

El adulto mayor, de 87 años de edad, presenta una fractura de fémur, además de enfermedades como hipertensión y diabetes. Fue ingresado al área de urgencias desde el 13 de octubre aproximadamente a las 11 de la mañana en donde se encuentra hasta la fecha.

Asimismo, denuncian que continúa sin ser valorado por un especialista traumatólogo, para autorizar su cirugía.

De acuerdo a la solicitud presentada por sus familiares, el paciente lleva cerca de 200 horas en una camilla portátil, debido a que no ha sido trasladado a una cama hospitalaria.

A nadie le importa: recriminan

“Por su condición, el señor no puede moverse ni permanecer sentado, es algo lamentable, tal parece que a nadie le importa una vida”, señalaron.

Los familiares piden a las autoridades médicas del IMSS brindar una atención inmediata y humanitaria, ya que la prolongada espera podría agravar su estado de salud.