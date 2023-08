Adultos mayores han sostenido a AMLO: Adán Augusto

“Venga quien venga la pensión universal se queda porque es un derecho, pero también es una obligación constitucional”, aseguró Adán Augusto López Hernández, aspirante a coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación desde Villaflores.

Ante miles de habitantes de La Concordia, Villa Corzo y Ocozocoautla, afirmó que las personas adultas mayores han sostenido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Porque los adultos mayores son el origen y la base de este movimiento. Sin ustedes posiblemente hubiera sido muy difícil que la 4T llegara a México”, dijo, para enseguida criticar a Televisa y la oposición, entre ellos, Vicente Fox, ex presidente de México.

“Anda otro, ya le fue a decir a su candidata que quiere que regrese la pensión para los ex presidentes de la República y que desaparezcan los programas sociales y la pensión universal”, comentó, además de hacer una encuesta a mano alzada para que la pensión para los ex mandatarios mexicanos no regrese.

Anunció que en enero la pensión universal será de seis mil pesos, lo que demuestra el amor de AMLO a este sector, algo que no sucedía desde los tiempos del general Lázaro Cárdenas.

Reveló que en Poza Rica, Veracruz, lo alcanzó un emisario de los dueños de Televisa, quienes, aseguró, le mandaron a decir que después de tomarse un café “van a haber entrevistas”.

Aseguró que a Villaflores ha llegado al menos 10 veces, pero es la primera vez que acude sin López Obrador, a quien ha acompañado por todo el país.

“El año que viene vamos a reformar al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya basta de tanta injusticia en México. Hoy en México la cultura se vende al mejor postor”, añadió.

Casi al final de su discurso recordó que Chiapas es un estado grande, pero ningún otro presidente había volteado a verlo. “Seguirán soplando los vientos del Sureste del país”, agregó.

Remató diciendo que “no es el consentido del presidente de México, porque su consentido es el pueblo. Yo solo soy un peón”, manifestó.

“Andrés Manuel es mi maestro y al maestro se le debe lealtad”, concluyó, además de enumerar las obras que se están haciendo en la región Sureste.