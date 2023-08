Adultos mayores y el reto de cuidar su salud

En México, desde 1998, se celebra el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, una fecha también conocida como Día del Abuelo. Un día que ha sido retomado para fomentar el cuidado de la salud, seguridad y calidad de vida de las personas adultas mayores.

Erika Judith López Zúñiga, presidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos, consideró que se han implementado muchas políticas públicas a beneficio de la tercera edad, pero aún hace falta darle mayor seguimiento. Además, es una etapa olvidada por la misma sociedad.

Son comunes los casos en que la familia desampara al adulto mayor —ya sea papá o abuelo— por decisión o necesidad de trabajar, cuando lo que se debe hacer es aprender a cuidarlo.

Enfatizó que para tener una buena calidad de vida en la vejez, debemos tener buenos hábitos desde muy jóvenes respecto a la nutrición, salud emocional y física.

La nutrición en la vejez es muy difícil mantener en calidad y cantidad porque las capacidades del cuerpo disminuyen, pues los procesos son más lentos y los nutrientes ya no se aprovechan al máximo.

Factores dañinos a la salud

Sobre el consumo de azúcar, López Zúñiga dijo que es más dañino para la salud conforme avanza la edad, precisamente porque las funciones metabólicas del cuerpo van disminuyendo de forma natural y, en algunos casos, de forma acelerada si es que hay una mala alimentación así como malos hábitos.

Adicionar azúcar y alimentos altamente procesados con gran contenido de azúcares y otros elementos como grasas a la dieta diaria, tiene un impacto directo a la salud, dando como consecuencia el sobrepeso y la obesidad, que a su vez desarrollan enfermedades como diabetes e hipertensión.

Hay un sinfín de investigaciones del impacto de estas dietas a nivel corporal y cerebral. Actualmente, se sabe que los receptores cerebrales no están hechos para el consumo de azúcar, sino para proteínas, lípidos y agua.

La mala alimentación ha generado cambios en el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas que ahora comienzan desde edades tempranas; esto ha llevado a México a ser el país con mayor índice de obesidad infantil.

Anamaría Rosales Vargas, geriatra con alta especialidad en Demencias y Envejecimiento Cerebral, comentó que actualmente millones de personas viven con inflamación corporal por la gran cantidad de consumo de azúcares, harinas procesadas, estrés, enfermedades crónicas, males respiratorios; sin embargo, no atienden el problema de raíz, no cambian hábitos, no hacen ejercicio y solo consumen medicamentos para aliviar el síntoma.

Riesgo por automedicación

El síndrome de polifarmacia en el adulto mayor se define como el consumo de más de cinco fármacos, suplementos o vitaminas al mismo tiempo, lo que aumenta el riesgo de morbimortalidad, debido a que hay fármacos que se pueden combinar y generar interacciones graves en el organismo que sumándose su estado susceptible por la edad, incluso, pueden tener consecuencias.