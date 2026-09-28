Advierte clero sobre riesgos de la IA sin ética

El desarrollo acelerado de la Inteligencia Artificial (IA) debe estar acompañado de principios éticos que permitan mantener la tecnología al servicio de las personas, advirtió el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, José Francisco González González, quien consideró que la falta de límites podría generar consecuencias graves para la humanidad.

Señaló que el tema ya había sido abordado por el papa León XIV, quien planteó la necesidad de que los avances tecnológicos sean moderados por una visión ética y centrada en el ser humano.

Explicó que el crecimiento de la IA ha comenzado a generar preocupación incluso entre especialistas que participan en su desarrollo, debido a la posibilidad de que los sistemas alcancen niveles de autonomía que dificulten su control por parte de quienes los programan.

“Si la ética no modera la tecnología, la tecnología se puede revertir contra el ser humano”, sostuvo.

Décadas atrás

Recordó que advertencias similares fueron planteadas décadas atrás por el papa Pablo VI, al señalar que el desarrollo tecnológico, sin una regulación adecuada, podría terminar perjudicando a la propia humanidad.

En este sentido, comparó los riesgos de la IA con el uso de tecnologías creadas para fines bélicos, como las armas nucleares y biológicas, cuyo impacto puede extenderse más allá de quienes deciden utilizarlas.

El arzobispo planteó como escenario de riesgo que una inteligencia artificial con acceso a grandes cantidades de información pudiera eventualmente superar las restricciones establecidas por sus desarrolladores y tener influencia sobre sistemas estratégicos, como satélites o mecanismos vinculados con armamento.

Advertencia

“Si alguien utiliza mal la tecnología, nos afecta”, señaló.

Finalmente, llamó a no perder de vista que el avance tecnológico debe mantener como prioridad el bienestar humano y evitar que la búsqueda de mayores capacidades de las máquinas avance sin controles.