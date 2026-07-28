Advierte Consejo sobre pavimentación excesiva

La rehabilitación del periférico de la zona norte de San Cristóbal ha preocupado a las colonias cercanas por “lo poco que se ha tomado en cuenta los niveles necesarios para que el agua fluya”, así lo expresó Joaquín García, presidente del Consejo General de Barrios, Colonias y Fraccionamientos del norte de la ciudad.

En entrevista, el representante recordó que, en partes del tramo en construcción las banquetas eran de tierra, lo que permitía la absorción del agua. Sin embargo, actualmente se observa concreto en algunos espacios para el desahogo.

Joaquín García advirtió que todo el agua que se junte será dirigida a las colonias de Santa Marta, El Progreso e Independencia. “No soy arquitecto, no soy albañil, pero a simple vista se ve que está mal”, agregó.

Otras afectaciones

También señaló que se han instalado lámparas frente a negocios como ferreterías, donde entran camiones de carga, uno de los cuáles ya causó daño. “Se supone que están trabajando profesionales”.

“A veces llegamos con la idea de poner una plancha de cemento porque se ve bonito, pero nunca pensamos en los efectos y consecuencias que va a traer después” indicó.

Unión

Ante las problemáticas hídricas que padece la ciudad, Joaquín García indicó que distintos representantes de las colonias de la zona oriente, norte, sur, poniente y centro, han empezado a trabajar en un proyecto.

“Como nunca el centro de la ciudad ahora vive inundaciones, y tiene problemas serios. Antes tenían servicio de agua las 24 horas, hoy se está racionalizando para el centro. Lo que nosotros padecíamos en la periferia, ahora lo sufren ellos, y eso no nos alegra, algo estamos haciendo mal”, indicó García.

“Como humanos desafiamos a la naturaleza, y la naturaleza es sabia, el agua reconoce su camino y por mucho que le pongamos en frente, se lo va a llevar, por eso nos preocupa y ocupa como ciudadanos en hacer algo en la ciudad”, agregó.