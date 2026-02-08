Advierte experta sobre dolor menstrual

El dolor menstrual intenso que limita actividades cotidianas, el desempeño laboral o la intimidad en pareja no es una condición normal y suele estar asociado a problemas ginecológicos que requieren atención médica, alertó Lourdes Flores, especialista en ginecología.

De acuerdo con información disponible sobre menstruación y productividad en México, al menos siete de cada 10 mujeres reportan dolor durante la menstruación, y casi la mitad señala que este malestar afecta su desempeño laboral o académico, por disminución de la productividad, ausencias o dificultad para concentrarse.

Dismenorrea

Esto se conoce como dismenorrea, no se limita a un malestar ocasional asociado al inicio del periodo, sino que puede presentarse de forma recurrente mes con mes, prolongarse por varios días o intensificarse con el paso del tiempo.

Puede estar relacionada con padecimientos como endometriosis, adenomiosis o alteraciones hormonales. La automedicación y la normalización de los síntomas favorecen que estas enfermedades se detecten en etapas avanzadas, cuando ya afectó la salud reproductiva.

Anormalidades

Destacó que el dolor incapacitante nunca es normal. “Cuando una mujer ve afectada su rutina o su bienestar, es indispensable realizar una valoración médica para identificar la causa”.

En algunos casos, el dolor aparece incluso antes o después de la menstruación, lo que indica la posible presencia de un trastorno ginecológico subyacente que requiere evaluación médica. “Muchas mujeres comentan el dolor en su entorno cercano, pero eso no sustituye una consulta médica”, advirtió.

“El diagnóstico oportuno permite tratar el dolor, prevenir complicaciones y evitar daños a largo plazo. Consultar a tiempo es una decisión médica que protege la salud y el bienestar”, concluyó.