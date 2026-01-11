Advierte PC por ingreso de frente frío número 27

El Sistema Estatal de Protección Civil (PC) de Chiapas informó sobre el ingreso del frente frío número 27 en el sureste mexicano, mismo que por su trayectoria podría generar lluvias muy fuertes e intensas en las regiones Norte, Mezcalapa, De Los Bosques, Tulijá Tseltal Chol, Valles Zoque, Selva y Maya del estado.

La aproximación y posterior desplazamiento del frente frío en el sureste mexicano, favorecerá nubosidad y potencial para lluvias en el estado de Chiapas hacia el fin de semana y el lunes 12 de enero.

Tormentas

Se pronostican tormentas intensas (75 a 150 mm) en las regiones Norte, Mezcalapa, De Los Bosques, Tulijá Tseltal Chol y Maya; tormentas muy fuertes (50 a 75 mm) en Valles Zoque y Selva; lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Altos Tsotsil Tseltal, Meseta Comiteca Tojolabal y Soconusco; e intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) en el resto del estado.

Asimismo, con el inicio del evento de “Norte”, se prevén rachas de viento de 60 a 70 km/h, con tendencia a incrementarse hasta 90 km/h en la región Istmo-Costa.

Precauciones

Se recomienda a la población extremar precauciones: No transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, así como terrenos resbaladizos, en posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre.

No transitar por zonas inundadas ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica. No se acerque a postes o cables de electricidad. No intente cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas.

Carreteras

Si viaja en su vehículo extreme precauciones al desplazarse en carreteras, en especial en zonas de Sierra y Costa; así como en vados y brechas debido a la presencia de vientos y lluvias. No cruce puentes si el agua pasa por encima. No restablezca la energía eléctrica hasta que esté seguro que no hay cortocircuitos. En caso de tormentas eléctricas procure no utilizar equipos eléctricos y electrónicos.

Se exhorta a la población a permanecer atenta a los mensajes que se emitan a través de los sitios oficiales y a seguir todas las recomendaciones en materia de protección civil, las cuales se comparten a través de redes sociales, en X como @pcivilchiapas y en Facebook Protección Civil Chiapas; en caso de una emergencia, contactar a Protección Civil (PC) o llamar al número de emergencias 9-1-1 para su pronta atención