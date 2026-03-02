Advierte PRI una reforma con reservas

El diputado Rubén Zuarth Esquinca exigió que la reducción de la jornada laboral, recientemente aprobada, se traduzca en beneficios claros y tangibles, no en simulaciones legislativas.

Dijo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado de Chiapas votó a favor de la reforma constitucional en materia de reducción de la jornada laboral, al considerar que las 40 horas semanales representan una causa legítima y una demanda histórica de la clase trabajadora.

Rubén Antonio Zuarth Esquinca subrayó que su voto fue en respaldo directo a las y los trabajadores, con el objetivo de avanzar hacia mejores condiciones de descanso, salud y convivencia familiar.

No obstante, el PRI advirtió que el dictamen aprobado no cumple a plenitud con lo prometido, al no garantizar de manera explícita dos días de descanso ni una reducción efectiva de la carga laboral en todos los sectores.

“Votamos a favor porque creemos en el derecho de las y los trabajadores a una jornada digna, pero no vamos a guardar silencio ante una reforma que quedó incompleta”, señalaron los legisladores priistas.

El tricolor en Chiapas sostuvo que una verdadera reforma laboral debe poner al trabajador en el centro, evitando esquemas que permitan jornadas extendidas, aumenten la fatiga o reduzcan el ingreso neto mediante mayores descuentos y cuotas.