Advierte SICT por cierre intermitente en carretera

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Chiapas puso en marcha el programa “MegaBachetón 2026” con trabajos de conservación en el tramo carretero que conecta Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de Corzo; hacen un llamado a la paciencia y precaución, pues habrá cierres carreteros intermitentes.

La secretaría advirtió a los automovilistas que los cierres intermitentes serán en el sentido Tuxtla–Chiapa, desde el distribuidor vial ubicado frente al parque Chiapasiónate, en el kilómetro 5+000 hasta el 11+000.

La directora general del Centro SICT Chiapas, Janette Cosmes Vásquez, informó que las labores consisten en fresado y tendido de carpeta asfáltica, y se ejecutarán en horario nocturno, de las 21:00 a las 05:00 horas, con cortes parciales para no afectar de manera severa el flujo vehicular. Los trabajos arrancaron este 2 de septiembre y se desarrollarán de forma intermitente a lo largo del tramo señalado.

Cosmes Vásquez hizo un llamado a los conductores que transitan por esta importante vía a atender los señalamientos de protección vial, respetar los límites de velocidad y prever sus tiempos de traslado durante el horario de operación, a fin de evitar contratiempos y garantizar la seguridad de los trabajadores y los usuarios.

Avance nacional

El MegaBachetón 2026 es un programa intensivo de conservación y repavimentación de carreteras federales libres de peaje en México, que a nivel nacional tiene una inversión histórica de 50 mil millones de pesos.

El programa busca atender en dos etapas la Red Carretera Federal Libre de Peaje, reparando baches en más de 45 mil 600 km y realizando mantenimiento mayor a 18 mil km para generar aproximadamente 100 mil empleos.