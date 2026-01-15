Advierten 2026 con calores y sequía

Chiapas fue electo como Presidente Nacional de la Asociación Nacional de Profesionales de Resiliencia, un acto que busca posicionar a la entidad como punta de lanza en la prevención de riesgos, particularmente ante la alerta de un 2026 que se avizora como uno de los más cálidos en la historia de la humanidad.

Así lo expuso el presidente nacional electo, Romeo Palacios, quien anunció el 23 de enero será la toma de protesta en Chiapas, para validar jurídicamente la Presidencia.

Récord

Destacó que estudios en México, Latinoamérica y el mundo, advierten que el 2026 romperá récords por altas temperaturas, por lo que habrá que estar atentos a esta condición que podría superar temperaturas de hasta 45 grados y sequías extremas.

Entre el plan de trabajo de la Presidencia Chiapas, destaca estandarizar los criterios para los dictaminadores de riesgo en el estado, impulsar la resiliencia hídrica, la creación de los atlas de riesgo.

Impulsando incluso un diplomado para elaborar el Atlas de Peligro y Riesgo, generando convenios con la Federación Mexicana de Ingenieros, además del Cenapred y universidades diversas.

Asimismo, se buscará coadyuvar con el Gobierno del Estado para mejorar las condiciones de regenerar las cuencas hídricas y participar en la reducción de los incendios forestales.