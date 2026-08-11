Advierten de la falta de información sobre el agua

“Ante un contexto donde México vive una multi crisis hídrica, es fundamental tener un acceso claro a la información nacional de agua”, así lo expresó la académica Edith Kauffer Michel, durante la presentación del libro “La información sobre el agua en México”, realizado en el Cimsur UNAM.

Durante el evento, el biólogo Gilberto Pozo Montuy señaló que la información hídrica generada en México, pese a ser abundante, se mantiene dispersa, al mismo tiempo que se genera de forma sectorial, indicando que, por ejemplo, en un mismo río pueden haber dos grupos de investigación sin comunicación entre ellos.

Preocupación

Por su parte, María Luisa Torregosa y Armentia, una de las coordinadoras del libro, expresó su preocupación sobre cómo se generan los datos hídricos en los municipios de México, donde la información generada en un trienio puede llegar a perderse con el cambio de funcionarios.

Ante esta problemática, se ha propuesto la creación de módulos colaborativos de información sobre agua, el cual, sin pretender sustituir las funciones de la Comisión Nacional del Agua, busca agrupar los datos generados por tesistas, investigadores y asociaciones civiles.

Edith Kauffer también subrayó la poca actualización que tienen las plataformas públicas de información, como el Sistema Nacional de Información del Agua (SINA), cuya última actualización fue en el 2023, mientras que el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) lleva sin actualizarse desde 2021, aún cuando estos permisos se otorgan cada 5 años.