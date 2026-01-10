Advierten heladas e intensas lluvias

El estado espera para las próximas horas, la llegada del frente frío número 27, el cual llega acompañada de una intensa masa de aire polar que de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN) provocará lluvias intensas para las regiones Norte de la entidad y un descenso en las temperaturas en la mayor parte del territorio.

Para este sábado, se espera el desplazamiento lento de este sistema frontal que de acuerdo al SMN “interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste mexicano, ocasionando lluvias intensas en zonas noroeste y norte de Chiapas”.

Riesgos

Los acumulados podrían alcanzar los 150 mm cúbicos, advierten que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

A la par, hay una advertencia por un fuerte evento del norte de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h, las fuertes rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Refugos temporales

Para el domingo las lluvias intensas afectarán principalmente al noreste del estado, con un incremento en los acumulados máximos que podrían alcanzar los 250 mililitros cúbicos, por estas condiciones es importante que tenga ubicado refugios temporales y esté atento a los canales oficiales de Protección Civil del estado.

En lo que respecta a las temperaturas, a partir del domingo y por efectos de la masa de aire polar, se espera un descenso térmico de entre cinco a ocho grados centígrados. Prevalece una advertencia especial para la zonas de montaña, donde los termómetros podrían descender hasta los cinco grados centígrados.

Costa

En zonas centrales, las mínimas podrían rondar entre los 13 y 19 grados; para la costa de Chiapas el termómetro podría alcanzar máximas de 35 grados con oleaje elevado de hasta seis metros de altura.

Para el lunes estas condiciones climatológicas continuarán por el territorio chiapaneco, se esperan lluvias muy fuertes en las regiones Norte y Noroeste, con acumulados de 75 a 150 milímetros cúbicos y temperaturas mínimas de cinco grados.