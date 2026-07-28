Advierten la persistencia de políticas de despojo

Distintos colectivos, organizaciones civiles y campesinas y comunidades originarias, convocadas por autoridades del municipio de Nicolás Ruiz, expresaron su preocupación ante las constantes políticas de despojo a través de lo que consideran proyectos neoliberales.

Reunidos en el “Encuentro de Comunidades, Colectivos y Organizaciones en Defensa de la Vida, el Territorio y la Paz”, también señalaron que la violencia generalizada continúa afectando a la juventud, destruyendo el tejido social y despojando a las comunidades.

Agrupaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) e integrantes del Colectivo Seamos La Maya exigieron el cese a la criminalización y represión contra las organizaciones que luchan de forma legítima por sus derechos.

Llamado

También solicitaron la aparición inmediata y con vida de Ángel Jiménez López, desaparecido el 24 de abril de 2026, durante, señalan, una incursión de la delincuencia organizada en la comunidad de Nicolás Ruiz.

“Ratificamos que el territorio es nuestra cultura, nuestro hábitat y la base de nuestra vida comunitaria. Defenderemos la tierra y nuestras fuentes de agua con la fuerza de nuestras asambleas y costumbres ancestrales”, indicaron.

Por último, rindieron homenaje al historiador Jan de Vos, a 15 años de su fallecimiento, agradeciéndole “su valiosa labor de transcripción de los Títulos Primordiales de nuestro pueblo Nicolás Ruiz y por la recuperación de su ancestralidad”.