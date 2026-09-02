Advierten pérdida total en el campo

La sequía que azota a diversas regiones del estado ha puesto en jaque al sector agropecuario, afectando cultivos de maíz, frijol, café y ganado, generando un clamor generalizado entre los campesinos.

Así lo advirtió Ricardo Girón Girón, representante legal de la Alianza Ciudadana para el Desarrollo Social y Sustentable (Acidesech), quien en entrevista señaló que la crisis es “generalizada”.

El portavoz de organizaciones campesinas en todo el estado detalló que la falta de lluvias ha provocado la muerte de ganado por falta de alimento y pasto, así como la pérdida casi total de cosechas en zonas como los Altos, Norte y del Soconusco.

El líder social ratificó que la inconformidad ha escalado a niveles de movilización. Productores del Soconusco han amenazado con tomar el puente fronterizo para exigir respuestas, una medida que, según Girón, refleja la desesperación de quienes dependen del campo para subsistir.

Apoyos insuficientes

Hace aproximadamente diez días, el gobernador de Chiapas anunció un paquete de apoyos para los afectados, pero el representante de Acidesech consideró que la medida no puede ser sectorizada ni selectiva, ya que el problema abarca todo el territorio estatal.

No obstante, lanzó una alerta sobre el riesgo de que los recursos no lleguen a todos los productores debido a la intervención de algunos ayuntamientos.

Denunció que en municipios de las regiones Norte y Altos, presidentes municipales han actuado con “radicalismo” y “celo” político, limitando el acceso a los dictámenes de Protección Civil (PC), que son indispensables para acceder a los apoyos.

Ante la postura de algunas autoridades que minimizan la crisis argumentando que la sequía es un fenómeno nacional, Girón Girón hizo un enérgico llamado a los legisladores federales por Chiapas para que asuman su responsabilidad.

Criticó que, hasta el momento, ningún diputado federal o senador haya alzado la voz para declarar el desastre natural o impulsar un proyecto de emergencia.