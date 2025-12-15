Advierten politización de emprendimientos

Los bazares en Chiapas se han consolidado como uno de los principales motores de impulso para cientos de mujeres emprendedoras, al ofrecerles un espacio para exhibir sus productos, generar ingresos y sostener la economía familiar. Sin embargo, organizadoras y participantes advirtieron sobre la politización de estos espacios.

Advirtieron que decisiones arbitrarias y cambios administrativos han comenzado a cerrar espacios clave para mujeres que dependen de los bazares como principal fuente de ingresos y autonomía económica.

De acuerdo con testimonios de emprendedoras chiapanecas, en algunos casos los bazares han dejado de ser plataformas abiertas e incluyentes para convertirse en escenarios sujetos a intereses particulares, cambios de administración o decisiones arbitrarias.

Esta situación ha provocado que varias mujeres pierdan la oportunidad de participar, afectando directamente proyectos que dependen de estos espacios para sobrevivir.

Inconformidades

“La exclusión no solo es económica, también es social”, señalaron organizadoras, quienes advirtieron que la politización limita el crecimiento de iniciativas independientes y coloca en situación de vulnerabilidad a mujeres que encontraron en el emprendimiento una alternativa frente a la falta de empleo formal y una vía para lograr autonomía económica.

Más allá de ser puntos de venta, los bazares cumplen un papel clave en el fortalecimiento de la economía local.

Cada compra realizada en estos espacios se queda en la comunidad y contribuye a la creación de redes de apoyo entre emprendedoras, quienes comparten recursos, conocimientos y experiencias para mejorar sus proyectos.

Ante este panorama, las emprendedoras hicieron un llamado a mantener los bazares como espacios ciudadanos, transparentes e incluyentes, libres de intereses políticos, para que sigan cumpliendo su función social y económica, y continúen siendo una herramienta de desarrollo y empoderamiento para las mujeres en Chiapas.