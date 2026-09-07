Advierten por alza en la canasta básica

El campo chiapaneco enfrenta su peor crisis en más de 20 años. La sequía atípica que ha azotado la entidad durante 2026, agravada por el fenómeno de El Niño y una extensa temporada de canícula, ha dejado una estela de pérdidas millonarias y miles de productores al borde de la quiebra.

En este contexto, Ricardo Girón Girón, representante legal de la Alianza Ciudadana para el Desarrollo Social y Sustentable del Estado de Chiapas (Acidessech), advirtió que el próximo año se prevé una grave escasez de alimentos que desencadenará un aumento imparable en los precios de la canasta básica.

“El año que viene va a haber mucha escasez tanto en la canasta básica; va a disparar los precios”, sentenció Girón en entrevista. El líder campesino señaló que el desabasto de maíz, uno de los pilares de la alimentación en México, ya está generando pánico en algunas regiones.

“Ya se está vendiendo pánico en algunas regiones de que el maíz se va a disparar hasta 20 pesos el kilo”, advirtió, una cifra que contrasta drásticamente con los precios actuales, que para la producción convencional rondan entre 4 y 6.50 pesos por kilogramo.

Afectación

La falta de lluvias, que en algunas regiones se ha extendido hasta 60 días, ha afectado a cerca de 11 mil productores en al menos siete municipios, quienes han declarado la pérdida total de sus cultivos de maíz, sorgo, cacao y café. La situación es particularmente grave en la región de La Frailesca, donde se estima que hasta el 40 por ciento de los cultivos de maíz están amenazados.

La inacción y la burocracia han sido una constante. Girón recordó que en administraciones pasadas, los diputados federales caminaban junto a los productores para gestionar apoyos. Hoy, sin embargo, denuncia un abandono total. “Ahorita nada más se señala un montón de programas, pero en sí solamente hay como dos, tres seleccionados”, criticó. Esta queja se ve respaldada por denuncias previas de la propia organización, que ha señalado el retraso en la entrega de fertilizantes para al menos 80 mil productores y adeudos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) que ascienden a 34 millones de pesos.

El líder campesino hizo un llamado urgente a los diputados federales y senadores de cara al próximo debate del presupuesto de egresos, que se llevará a cabo entre septiembre y noviembre.