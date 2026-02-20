Advierten por baja afluencia en librerías

En las principales calles del centro y colonias de Tuxtla Gutiérrez, librerías locales reportaron baja afluencia de compradores, destacando textos escolares, novelas y literatura internacional como los principales géneros solicitados por clientes. Aunque no existen cifras oficiales diarias, comerciantes aseguraron un interés específico por ciertos géneros.

En lugares emblemáticos de la ciudad como Librería Porrúa Tuxtla y la Librería Educal Tuxtla Gutiérrez, el movimiento de clientes va desde la compra de libros escolares hasta novelas contemporáneas o títulos de interés general.

Aunque no existe un dato oficial sobre cuántos libros se venden al día, trabajadores de librerías estimaron que en temporadas regulares (fuera de regreso a clases) cada establecimiento puede presentar una baja en la concurrencia.

“Cuando hay novedades o estamos cerca de una feria o evento escolar, la venta puede aumentar. Los más solicitados suelen ser textos de escuela y novelas internacionales”, destacó un empleado de Porrúa Tuxtla.

Asimismo, señaló que existe una demanda constante de literatura infantil y juvenil, así como de libros de cocina o historia local, que suelen destacarse entre las ventas diarias.

En librerías independientes como Libros Tuxtla, el flujo se nota menor pero con clientes más específicos: aficionados a la historia, literatura clásica y títulos fuera de producción.

Pese a las bajas cifras, la presencia de compradores en librerías físicas sugiere un interés que persiste, sobre todo entre padres de familia y estudiantes.

El reto principal no es solo atraer compradores, sino fomentar la lectura.

Estadísticas

De acuerdo con el Módulo Sobre Lectura (Molec) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Chiapas está entre los estados que menos leen.

Mientras que, a nivel nacional, las personas alfabetas de 18 años y más leen en promedio 3.4 libros por año, en el estado la cifra desciende de manera drástica a entre 0.8 y dos libros anuales.