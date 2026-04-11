Advierten por las “curas milagro” para infertilidad

La desinformación sobre infertilidad y la promoción de supuestas “curas milagro” en redes sociales están retrasando la atención médica especializada de personas y parejas que desean lograr un embarazo, comentó María de Lourdes Flores, especialista en Ginecología y Biología de la Reproducción Humana.

En internet circulan recomendaciones sin respaldo científico que prometen embarazos rápidos mediante suplementos, terapias alternativas o procedimientos no regulados.

De acuerdo con la especialista, estas prácticas pueden retrasar el diagnóstico médico, reducir la ventana reproductiva, especialmente con edad materna avanzada, generar falsas expectativas, incrementar el desgaste emocional y económico.

Dijo que cuando una pareja tiene un año de relaciones sexuales sin protección y no logra un embarazo, médicamente ya se considera infertilidad. En ese momento es fundamental acudir con un especialista en fertilidad.

La infertilidad no es exclusiva de la mujer

La infertilidad es una condición médica que se diagnostica cuando no se logra embarazo después de esos 12 meses. En mujeres mayores de 35 años, el tiempo recomendado para buscar atención médica se reduce a seis meses.

Enfatizó que esta condición no es exclusiva de la mujer. Es indispensable estudiar a ambos miembros de la pareja para obtener un diagnóstico preciso y diseñar un tratamiento personalizado, basado en evidencia científica.

Se recomienda acudir a una clínica de reproducción asistida cuando existen antecedentes de endometriosis o alteraciones hormonales, hay irregularidades en el ciclo menstrual, se busca preservación de fertilidad por razones médicas o personales.

El acompañamiento emocional es clave durante el proceso. La ansiedad y la frustración pueden impactar la experiencia del paciente, por lo que integrar apoyo psicológico favorece la adherencia al tratamiento.