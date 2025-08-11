Advierten por lluvias intensas en Chiapas durante la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó a la población chiapaneca ante la llegada de lluvias “muy fuertes a puntuales intensas” que se registrarán del lunes 11 al miércoles 13 de agosto, con acumulados de hasta 150 milímetros.

Pronóstico

El SMN destaca que para el lunes 11 de agosto la probabilidad de lluvias intensas (75-150 mm) en Oaxaca y Chiapas, con actividad eléctrica y posible granizo es latente; los gráficos del especial por cuencas para el Sureste Mexicano a 96 horas, determina que las mayores precipitaciones se esperan en el Soconusco, Mezcalapa, Sierra y Valles Zoques.

Para el día martes podrían presentarse precipitaciones persistentes, con especial localización en las regiones de Sierra Mariscal, Soconusco, Istmo-Costa, Frailesca, Metropolitana, Valles Zoques y Mezcalapa.

Para el día miércoles habrá una reducción, sin embargo, se espera continúen las lluvias fuertes (50-75 mm), especialmente en las regiones costeras del estado.

Fenómenos meteorológicos

Los fenómenos meteorológicos que traerán el temporal para esta semana estarán generados por la interacción de un canal de baja presión en el sureste con humedad del Pacífico y golfo de México, elevan el riesgo de inundaciones repentinas, deslaves en áreas montañosas y crecidas de ríos.

Ante un pronóstico de lluvias elevado, la recomendación es evitar zonas inundables, o cruce cauces de ríos, arroyos o vados. Tenga precaución en carreteras, use luces y evite tramos con derrumbes o acumulaciones de agua. Importante esté atento a avisos de Protección Civil y reportes oficiales diarios.

Se insta a la población a evitar rumores y seguir únicamente fuentes oficiales como el SMN y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

En lo que respecta a las temperaturas, estás serán de contrastes en la entidad con máximas de 35 a 40 °C en zonas cálidas y mínimas de hasta 13 °C en las zonas de montaña.