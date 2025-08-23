Advierten por lluvias intensas para Chiapas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, informó que Chiapas enfrentará lluvias fuertes a muy fuertes durante este sábado, debido a un nuevo sistema de baja presión, para el lunes se espera la llegada de una nueva onda tropical.

De acuerdo con el reporte climatológico de las últimas 24 horas, correspondiente al jueves 21 de agosto, fecha de paso de la onda tropical 24, las precipitaciones máximas se reportaron en la estación de San Cristóbal de Las Casas que registró acumulados de 75.8 milímetros. Asimismo, se reportaron temperaturas mínimas de hasta 12.8 °C en la misma localidad.

El pronóstico para las próximas 96 horas indican que este sábado 23 se prevén precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros en la entidad, acompañadas de vientos del este y sureste con velocidades de 30 a 40 km/h.

El Pronóstico Meteorológico especial por cuencas para el Sureste Mexicano, determina que estas precipitación se centrarán en las regiones del Soconusco, Istmo Costa y Valles Zoques.

Temperaturas

Para el domingo 24 de agosto se espera una disminución en la intensidad de las lluvias, aunque aún se pronostican acumulados de 25 a 50 milímetros. Las temperaturas oscilarán entre los 12 °C como mínima en las zonas de montañas y hasta 40 °C en las regiones cálidas del estado.

A pesar de esta disminución para el día lunes se espera el desplazamiento de una nueva onda tropical, que reactivará las probabilidades de lluvias en todo el estado.

Conagua alerta a la población por posibles deslaves, inundaciones en zonas bajas y crecidas de ríos y arroyos, por lo que recomienda extremar precauciones, evitar cruzar cauces de agua y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.