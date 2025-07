Advierten por presencia de fauna silvestre en hogares

El secretario municipal de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla Velázquez, explicó que en lo que va del año se han atendido al menos 35 reportes de animales silvestres dentro de viviendas en la capital, principalmente boas, iguanas y tlacuaches.

Ante ello, exhortó a la ciudadanía a no agredirlos y reportar su presencia para resguardo y traslado seguro.

Una situación común

De acuerdo al secretario, la presencia de animales silvestres en viviendas y zonas urbanas de la ciudad, es una situación que ocurre de manera continua durante el año, no solo en temporada de lluvias.

Los reptiles son los más reportados por la ciudadanía, siendo las boas la especie más común en los hogares tuxtlecos.

Les siguen las iguanas o garrobos, y posteriormente los tlacuaches, también conocidos como “zarigüeyas” en la región.

“Los tlacuaches no representan una amenaza para la población. Al contrario, forman parte del control natural de plagas, por lo que pedimos a la ciudadanía que no los agreda. Nosotros podemos acudir y hacer el protocolo correspondiente para garantizar su resguardo y reubicación”, señaló.

En lo que va del 2025, Protección Civil Municipal ha atendido alrededor de 35 casos de presencia de fauna silvestre en domicilios, abarcando distintas especies.

Protocolo de atención

El protocolo de atención depende del estado del animal: si se encuentra lesionado, es llevado al zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT); si está en buen estado, se traslada a un lugar seguro o se entrega a la Profepa, institución federal encargada del manejo de fauna silvestre.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la población para actuar con responsabilidad ante este tipo de encuentros.

“Lo más importante es no lastimarlos y no exponerse, porque aunque muchos de estos animales no son agresivos, pueden reaccionar por instinto. La recomendación es reportar de inmediato a Protección Civil, y nosotros realizamos la intervención adecuada para su resguardo”, concluyó.