Advierten por riesgos en hogares de la ciudad

El presidente del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, Rodulfo Gálvez Gómez, destacó que los incendios de pastizales, las fugas de gas y los accidentes de tránsito, en particular motociclistas, se han convertido en las principales emergencias que se atienden a diario.

Gálvez Gómez detalló que, en la actual temporada, los incendios de pastizales se presentan con mayor frecuencia, registrándose incluso varios incidentes en un mismo día, junto con uno o más reportes de fugas de gas.

“El día a día se ha cargado principalmente hacia incendios y fugas de gas; en ocasiones atendemos hasta tres casos diarios de este tipo”, señaló.

Zonas de mayor incidencia

El funcionario explicó que las zonas poniente y sur poniente de la ciudad concentran la mayor incidencia de incendios, incluyendo algunos de gran magnitud, aunque aclaró que estos eventos pueden ocurrir en cualquier punto de la capital chiapaneca.

En cuanto a los incendios en viviendas, advirtió que muchos están relacionados con instalaciones eléctricas antiguas o en mal estado, lo que puede provocar cortocircuitos y, en casos graves, pérdidas humanas.

“Ya hemos tenido intervenciones lamentables donde se han perdido vidas por esta causa”, subrayó.

Respecto a las medidas de prevención, recomendó a la ciudadanía extremar precauciones, sobre todo durante periodos vacacionales.

Recomendaciones

Entre las principales sugerencias, destacó cerrar las válvulas de gas antes de salir de casa, desconectar los aparatos eléctricos y asegurar puertas y ventanas.

Asimismo, exhortó a quienes viajen por carretera a revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos para evitar incidentes.

En materia de atención a emergencias, recordó que la población puede comunicarse al número nacional 9-1-1, desde donde se canalizan los reportes a las distintas corporaciones, incluyendo Bomberos, Protección Civil (PC) y Cruz Roja.

Además, puso a disposición el número directo del cuerpo de bomberos: 961-61-350-25.

Por último, hizo un llamado a la ciudadanía a fortalecer la cultura de la prevención para reducir riesgos y evitar tragedias en los hogares tuxtlecos.