Advierten por semana con precipitaciones en el estado

A partir del día martes, se espera un incremento en las precipitaciones en el estado de Chiapas debido al desplazamiento de una onda tropical y el aporte de humedad generado por un zona de baja presión, con probabilidad de desarrollo ciclónico.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el estado de Chiapas se mantendrá en alerta durante los próximos días. Para este lunes se espera la calma y un clima soleado con la posibilidad de que hayan algunas lluvias con chubascos.

El martes 18 de agosto se perfila como la jornada de mayor impacto para la entidad, ya que se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en las regiones noroeste y este de Chiapas.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, lo que representa un riesgo de incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Para el miércoles 19, el pronóstico indica que las precipitaciones continuarán afectando a Chiapas, con lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en la región oeste del estado. Esta condición se mantiene debido a la interacción de canales de baja presión y el aporte de humedad de la zona frente a las costas del Pacífico Sur.

Para el jueves 20, las lluvias comenzarán a disminuir su intensidad en el estado, aunque se mantienen chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en la región sur de Chiapas.

En estos cuatro días, las temperaturas máximas continuarán en el rango de 35 a 40 °C.