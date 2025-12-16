Advierten por suspensión temporal del servicio

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la suspensión temporal de energía eléctrica este miércoles 17 de diciembre en 35 comunidades pertenecientes a los municipios de Ocozocoautla, Tonalá y El Porvenir, esto debido a que se realizarán trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.

A través de un escrito la dependencia federal informó a la población que los trabajos de rehabilitación durarán varias horas, por lo que han solicitado a la población tener en cuenta está situación y tomar sus previsiones.

Ocozocoautla

Para el municipio coiteco el corte del suministro eléctrico iniciará a las 11:30 de la mañana y concluirá a las 17:30 horas de la tarde, aunque el horario es un estimado los trabajos usualmente pueden demorarse un poco más.

Las comunidades de esta localidad donde habrán afectaciones son: La Colmena, San Jacinto, El Tzu Tzu, Carretera a Berriozábal, Ciudad Maya, Solidaridad, Ocozocoautla, Ranchería Caracol, Berriozábal, San Antonio Bombanó, Rivera Candelaria.

Tonalá

En cuanto a los trabajos que se realizarán en el municipio de la costa, el corte de energía eléctrica iniciará a partir de las siete de la mañana y concluirá a las tres de la tarde, será el municipio con más duración de labores con ocho horas.

CFE informó que las comunidades donde se suspenderá momentáneamente la electricidad será: Boca del Cielo, Ejido Los Cocos, Calzada Huachipilín, Belisario Domínguez, Vicente Guerrero, La Laguna, Las Manzanas, Ranchería Los Mangos, Tonalá, Cabeza de Toro, Pueblo Nuevo, Ejido El Paraíso 2.

El Porvenir

En el caso del municipio de la Sierra de Chiapas, se suspenderá la energía eléctrica desde las 9:30 de la mañana y se reanudará a partir de las 4:30 de la tarde, será un total de siete horas de trabajo.

Las comunidades afectadas serán: Nueva Providencia, Barrio Cumbre Venta, Puente Carranza, Barrio La Joya, Nueva Esperanza, Barios Las Brisas, Barrios Los Chalunes, Vicente Guerrero Barrio, Barrio Alta Vista, San Bartolomé, Pino.