Advierten reto para atender a adultos mayores

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, afirmó que el Estado tiene un reto en la atención a los adultos mayores, tanto en las adecuaciones que requiere este sector, como en la parte económica y laboral. En este sentido, advirtió que buena parte de la fuerza de trabajo actual no alcanzará una pensión.

En entrevista, la legisladora consideró lamentable que los adultos mayores enfrenten obstáculos con la tecnología y el traslado para acceder a los programas asistenciales, por lo que, dijo, habría que buscar mecanismos o alternativas que ayuden a subsanarlos.

Recordó que, cuando su partido estuvo en el gobierno, estos mecanismos se manejaban “con más control”, a través de círculos de atención. También mencionó que el PAN cuenta con un programa y con representantes a nivel nacional y local para este sector.

Capital electoral

Al cuestionarle si los programas para adultos mayores se han utilizado como capital electoral, respondió “totalmente” y lo calificó de lamentable.

Dijo que la ciudadanía debe participar: si está conforme puede mantener su voto de confianza; si no, “no está obligada” y la ley la protege. Expresó su deseo de que estos programas no se utilicen con ese fin.

Ibarra Gallardo señaló que algunos adultos mayores han reportado que, tras trabajar durante años, al llegar a los 65 años y acudir al IMSS en busca de una jubilación se les niega el servicio por el número de semanas cotizadas, que va en aumento. Además que la mayoría de la fuerza laboral ya no alcanzará jubilación ni pensión por la Ley de 1997, salvo indemnizaciones por accidentes, y reconoció que se trata de una realidad personal que le resulta lamentable al comparar su situación con la de sus padres y abuelos.

Alternativa

Consideró que el Estado, y principalmente la Federación, tendrá que actuar, y que será necesario un plan financiero que permita a los adultos mayores contar con ingresos.

Afirmó “no hay dinero que alcance”. Como ejemplo de la problemática mencionó a los jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyas pensiones tendrán una reducción, lo que ha generado manifestaciones a nivel nacional.