Advierten retrocesos en derechos de la mujeres

Desde la comunidad tsotsil de Acteal, mujeres unidas en la defensa del territorio de distintos países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Brasil, advirtieron sobre un retroceso en las legislaciones a favor de los derechos de las mujeres, de las diversidades y de otras que hacían efectivos los derechos humanos.

En el pronunciamiento del Primer Encuentro Internacional de Mujeres Indígenas y Campesinas, distintas defensoras señalaron que en la actualidad no solo se están derogando las leyes progresistas, “sino que se están generando otras dirigidas a restringir derechos”, protegiendo a su vez al gran capital.

Simulaciones

También denunciaron que las comunidades enfrentan falsas consultas a pueblos indígenas por parte de gobiernos que de antemano toman decisiones para instalar presas, minas y proyectos hoteleros.

Indicaron que el aumento significativo de feminicidios y otros crímenes de odio, como el desplazamiento forzado y las desapariciones son causados por la expansión y el poder de los grupos transnacionales de crimen organizado.

“En ese contexto, nuestras vidas como mujeres han quedado atravesadas por múltiples violencias, traducidas en graves afectaciones para nuestra integridad, salud física y emocional, así como la de nuestras hijas e hijos”.

Asimismo, reiteraron que persiste un contexto de persecución y criminalización hacia los defensores de las tierras, y recordaron a Berta Cáceres, asesinada en la comunidad de La Esperanza, departamento de Intibucá, Honduras el 2 de marzo de 2016.

“A pesar de esta realidad tan compleja y dolorosa, y precisamente por ella, dijeron, como mujeres no nos detenemos, no estamos esperando soluciones de partidos políticos o de gobiernos que no piensan en nosotras. Porque sabemos que cada vez hay más grupos organizados de mujeres con iniciativas y propuestas”.