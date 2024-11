Advierten riesgos en la producción de café en el estado

Productores de café en la entidad advirtieron sobre el riesgo en el que se encuentra la producción del aromático debido a la falta de mano de obra para cosecharlo.

Edgar Ángel, productor de café en el estado del municipio de Montecristo de Guerrero, comentó en entrevista que los cafeticultores chiapanecos siempre han sorteado problemáticas como la plaga de la roya e incluso la falta de lluvias, sin embargo, ahora se enfrentan a la falta de jornaleros para cosechar las cerezas de café.

Problema

“Ahora sí que el 100 por ciento del personal que se utiliza en la cafeticultura en Chiapas, y más en la franja de la Sierra, es de Guatemala, y eso es claro, no se usa mano de obra chiapaneca porque no le entran, pero con los temas que hay ahorita ya no vienen”, expuso.

En ese sentido, indicó que muchos guatemaltecos, quienes históricamente por generaciones se han dedicado a la cosecha de café en Chiapas, dejaron de hacerlo por temor a la inseguridad que se ha registrado en el estado.

Faltan trabajadores

Cabe señalar que productores de otros municipios como La Concordia, señalan que el principal problema es la falta de mano de obra en la producción del aromático, que hace que se atrasen los trabajos del día a día de las fincas productoras, y esto repercute desde la siembra y en la cosecha.

“Se han ido y han dejado un gran vacío en los cafetales, y quién va a cortar café hoy; No hay quien este cortando café ahorita”, agregó Edgar Ángel.

Descanso

Para finalizar, el productor destacó que es momento de replantearse la forma de producción de este producto en Chiapas, ya que podrían vivir momentos más críticos más adelante, “una vez me dijeron se va a dejar de producir café en Chiapas, y sí, posiblemente pase eso”, sentenció.

Por otra parte, especialistas como Efraín Orantes Abadía, conservacionista y productor de cafetos en la finca Arroyo Negro, han advertido que el aromático grano se podría dejar de sembrar en Chiapas, y que los agricultores del estado buscarían sembrar otros productos.