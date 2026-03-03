Advierten riesgos por uso de especies exóticas

Ante el impulso de campañas de reforestación y la remodelación de áreas verdes en distintas localidades de Chiapas, especialistas advirtieron sobre la necesidad de evitar la introducción de más especies exóticas que puedan alterar los ecosistemas locales.

Especialistas señalaron, que tanto autoridades municipales como estatales deben actuar con mayor responsabilidad al momento de elegir las especies que se plantan en parques, camellones y espacios públicos, pues en muchos casos se prioriza la apariencia estética sobre el impacto ambiental.

“Se sigue cometiendo el error de buscar especies bonitas sin tomar en cuenta las consecuencias para los ecosistemas locales”, expresó Martha Selvas, bióloga.

En ese sentido, consideró indispensable elaborar un inventario actualizado de las especies exóticas que ya se han propagado en el estado y que actualmente generan afectaciones a la flora y fauna nativa.

Explicó que varias plantas introducidas desde otras regiones del mundo han provocado daños tanto ambientales como urbanos.

Algunas, dijo, afectan la infraestructura por el crecimiento agresivo de sus raíces; otras desplazan a la fauna local debido a componentes tóxicos en sus flores o generan condiciones que impiden el desarrollo de especies autóctonas en su entorno.

Como ejemplo, mencionó especies ampliamente utilizadas en la capital chiapaneca como el flamboyán, la casuarina y el conocido “teléfono”, además de diversas variedades traídas de Asia y Oceanía, cuyos efectos no fueron previstos al momento de su introducción.

Subrayó que no es necesario recurrir a especies extranjeras cuando Chiapas posee una amplia diversidad de árboles nativos adaptados a las condiciones climáticas y de suelo de la región.

Entre ellos destacó el matilisguate, el cupapé, la primavera, la flor de mayo y el chinche malinche, entre muchas otras.

Estas especies, explicó, no solo están mejor adaptadas al entorno, sino que favorecen la estabilidad ecológica al proporcionar alimento y refugio a la fauna local.