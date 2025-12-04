Advierten sobre daños que causaría la pista de hielo

Después del encendido de las llamadas “Viñas navideñas” en San Cristóbal, el municipio empezó a compartir imágenes de la instalación de una pista hielo. A causa de esta situación se han cerrado vías durante algunos días.

El arquitecto Jorge Alberto Ruiz Cacho, conocido por las denuncias que ha hecho sobre el estado del Museo de San Cristóbal (Musac), ha llamado la atención por el daño que esta atracción puede causar a un recinto que se considera histórico.

Afectaciones

Señalan que falta un estudio de suelo porque el peso excesivo de las máquinas puede dañar el pavimento del parque de los Arcos que se encuentra frente al Musac. Ruiz Cacho indicó que la tonelada y media puede causar una frecuencia nociva para el museo aledaño, que ya sufre de humedad y cuarteaduras.

Del mismo modo, hace hincapié que la ley federal solo otorga 15 días para poner tarimas o estructuras similares en espacios como el parque de los Arcos. Sin embargo, el año pasado, por petición de la ciudadanía, la estancia de la pista se alargó unos días más de lo previsto.

Asuntos más urgentes

Tanto el arquitecto como la ciudadanía han expresado que hay asuntos más apremiantes que la instalación de una pista de hielo, de la cual, hasta el momento, se desconoce el costo.

A este respecto, Jorge Alberto Ruiz Cacho resalta la necesidad de atender el túnel de la ciudad, sobre todo, estando en un época de sequía. “Posteriormente, indica el arquitecto, hará un documento dirigido al gobernador para informar que los sancrisbalenses estamos preocupados por el túnel”. La atención a esta estructura, dice, tiene como fin evitar que ciertas zonas se sigan inundando durante la temporada de lluvias.