Advierten sobre el alza al impuesto para turistas

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, Manuel Niño Gutiérrez, se pronunció respecto al alza al impuesto por el ingreso de visitantes extranjeros a México anunciada por la Secretaría de Turismo federal, y advirtió que esta medida se suma a una creciente carga fiscal para los turistas y huéspedes.

En entrevista, el líder hotelero explicó que la dependencia federal dio a conocer tres ejes en los que se focalizará el incremento, entre ellos los hoteles, el Tren Maya y otros proyectos. Recordó que la asociación a la que pertenecen realizó días atrás una rueda de prensa, tras la cual el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Turismo, bajó el porcentaje a recaudar.

Alternativa

No obstante, Niño Gutiérrez consideró que la Federación busca seguir fortaleciendo estos proyectos y encontrar la manera de operarlos, por lo que planteó una alternativa.

“Sería mejor la recomendación de que esas propiedades se dieran en comodato o en condonación para que al final los mismos empresarios pudiéramos tenerlas. Pero al final, el gobierno federal lo que quiere es seguir fortaleciendo estos proyectos y ver la manera de cómo seguirlos operando. Por eso el alza”, señaló.

El presidente de la asociación advirtió que el incremento al impuesto para turistas extranjeros se suma al alza de otros gravámenes, como el del hospedaje, lo que representa una gran carga fiscal que se atribuye a los visitantes y huéspedes de los hoteles.

“Vemos desde el incremento con el ingreso de los extranjeros a México. Ahorita aumentémosle el alza de los impuestos como el del hospedaje. La verdad es que todo esto viene en crecimiento y una gran carga fiscal que se le está atribuyendo a los mismos visitantes y huéspedes en nuestros hoteles”, concluyó.