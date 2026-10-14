Advierten sobre falsas ofertas de afiliación

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas advierte a la población sobre anuncios que circulan en redes sociales y ofrecen supuestas afiliaciones al Seguro Social a cambio de pagos, ya que pueden tratarse de esquemas fraudulentos.

El titular de la Jefatura de Afiliación y Cobranza del IMSS Chiapas, Alberto Zamora Díaz, explicó que estas ofertas recurren a intermediarios que prometen incorporar a las personas al Instituto mediante esquemas de Personas Trabajadoras Independientes o aseguramientos patronales.

Señaló que las supuestas empresas o personas que promueven estas ofertas pueden simular relaciones laborales que no existen para realizar registros irregulares ante el IMSS, situación que puede resultar contraproducente para quienes buscan acceder a la seguridad social.

Trabajadores independientes

Zamora Díaz destacó que las personas que trabajan por cuenta propia cuentan con el esquema de Personas Trabajadoras Independientes para incorporarse directamente al Seguro Social, por lo que no es necesario recurrir a gestores, intermediarios o terceros que cobren por realizar el trámite. Para conocer los requisitos y realizar el procedimiento correspondiente, las personas interesadas pueden consultar el portal https://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes.

“Es importante que la población no se deje llevar por anuncios en redes sociales que ofrecen afiliaciones o aseguramientos a través de terceros. Los trámites deben realizarse únicamente mediante los medios oficiales del Instituto”, puntualizó.

Verificación

El funcionario recomendó verificar siempre la información antes de realizar cualquier pago o proporcionar documentación personal, así como acudir directamente a los canales institucionales para conocer las opciones de aseguramiento disponibles.

El IMSS Chiapas refrenda su compromiso de brindar información y orientación a la población para que pueda acceder a los esquemas de seguridad social por las vías oficiales y evitar prácticas que puedan poner en riesgo sus recursos o su registro ante el Instituto.