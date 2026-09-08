Advierten sobre irregularidades en venta de predios

El Gobierno de Chiapas trabaja en un proceso de regularización de predios que fueron vendidos durante administraciones anteriores y que en la actualidad presentan diversas irregularidades jurídicas, informó Guillermo Nieto Arreola, consejero jurídico del Gobierno del Estado.

Explicó que se trata de una problemática que se ha presentado en distintas regiones de Chiapas.

Detalló que algunas personas que adquirieron los predios mantienen la posesión de los mismos; sin embargo, enfrentan dificultades para asentar las escrituras ante el Registro Público de la Propiedad, debido a que en determinados casos los terrenos corresponden al Gobierno del Estado o se encuentran dentro de zonas protegidas.

Señaló que en estos procedimientos también han intervenido notarios y notarias que, en algunos casos actuaron de buena fe, posteriormente se detectaron impedimentos legales para concretar el registro de las propiedades.

Educación

Indicó que la problemática no se limita a la venta irregular de terrenos, pues también se han identificado casos de escuelas que carecen de escrituras.

En este sentido, señaló que ya se trabaja de manera coordinada con el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, para avanzar en la regularización de los planteles.

Respecto a posibles responsabilidades por la venta o registro irregular de predios, confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene diversas carpetas de investigación.

Asimismo, informó que al menos una patente notarial ya fue retirada en Chiapas y que existen procedimientos legales adicionales, incluido un amparo relacionado con uno de los casos.

El funcionario sostuvo que entre las irregularidades detectadas se encuentran registros dobles y el uso de folios que no corresponden a los predios, situaciones que actualmente son revisadas por las autoridades.