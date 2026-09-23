Advierten sobre lluvias de hasta 150 mm

Con base en la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se advirtió de lluvias puntuales intensas en algunas zonas de Chiapas, con acumulados que pudieran oscilar entre 75 y 150 milímetros (mm).

Esto se debe, se informó, a la presencia de un canal de baja presión. Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en algunas zonas.

Aviso

Dentro de las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil están las siguientes: estar al pendiente de avisos oficiales y evitar las zonas que son de riesgo de inundación.

También se invita a la población a que no crucen ríos, arroyos o calles con crecida de agua. Cuando haya tormentas, buscar un refugio seguro y no quedarse a la intemperie.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de varias regiones, desde la parte Metropolitana hasta la zona de los Altos, Sierra, Soconusco y hasta el Istmo-Costa.

“El Centro de Monitoreo y Sistemas de Alertas Tempranas mantiene vigilancia y seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas”, informó Protección Civil.