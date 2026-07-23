Advierten sobre los riesgos del Fracking en México

Más de seis millones de personas podrían verse afectadas por la implementación del fracking en México, de las cuales una tercera parte estarían en zonas rurales, así lo advirtió Mauricio González González, durante la cuarta sesión del Semillero Guerra contra la humanidad, convocado por la Comisión Sexta Zapatista.

El etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) explicó que el fracking o, en español, fractura hídrica, es una técnica que se utiliza para extraer hidrocarburos, principalmente metano y petróleo de formaciones geológicas de baja permeabilidad.

Detalló que, a diferencia de los yacimientos convencionales, donde los hidrocarburos fluyen de forma natural hacia el pozo, los yacimientos no convencionales requieren de la estimulación de la roca para permitir la liberación de gas o petróleo.

Riesgos

Una de las mayores preocupaciones sobre esta técnica es su consumo de agua. Al respecto, Mauricio González mencionó que se tiene registro de que uno de los pozos más productivos en Estados Unidos ocupa 150 mil metros cúbicos de agua, que son, dijo, 150 millones de litros de agua.

Sobre los riesgos de salud, el ponente expuso cómo distintos médicos y expertos de la salud de Nueva York, publicaron en 2003 una compilación sobre los hallazgos científicos en torno a los daños provocados por el fracking, compilando dos mil 300 publicaciones que dan cuenta de las afectaciones en Estados Unidos, uno de los países donde más ha impactado esta técnica.

Panorama

Mauricio González recordó que durante este 2026, el gobierno de México empezó a impulsar el llamado fracking sustentable, argumentando una dependencia energética.

“El 73 % del gas que se utiliza en México se importa de Estados Unidos, y es extraído del fracking, y de esa cantidad, 67 % se usa para la generación de electricidad en el país”, señaló González, quien agregó que el recurso se utiliza en plantas de ciclos combinados, diseñadas por sexenios anteriores, porque en ese momento el gas norteamericano era de los más baratos. “Y apostaron por ahí”.

Advertencias

Pese a esta dependencia, Mauricio Gónzalez, retomando el documento “Fracking sin coordenadas públicas”, publicado por CartoCríticas, señaló que la implementación de la fractura hídrica podría afectar a seis millones de personas.

De ese total, 4.4 millones estarían en zonas abiertamente impactadas por la extracción de hidrocarburos. Además, 877 mil serían hablantes de lenguas maternas.