Advierten sobre malas prácticas empresariales

En el actual entorno económico mexicano, la seguridad social ha dejado de ser un trámite burocrático para convertirse en un pilar fundamental de la competitividad empresarial. Sin embargo, para las micro y pequeñas empresas (Mipymes) de Chiapas, este tema sigue representando un área de oportunidad y, al mismo tiempo, un foco de riesgos si no se gestiona adecuadamente.

Así lo dio a conocer Raquel Antonio Moreno, vicepresidente Fiscal del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos.

Dijo que la primera barrera a vencer es la confusión conceptual. “No es lo mismo seguridad social que seguro social”, puntualizó. Mientras la primera es un derecho humano que garantiza el bienestar integral de las personas, el segundo es el instrumento operativo (el IMSS) que materializa ese derecho a través de servicios médicos, pensiones y acceso a vivienda.

Mito

Uno de los mitos más extendidos entre los empresarios locales es considerar el pago de cuotas obrero-patronales como una carga fiscal más. Moreno enfatiza que esta percepción es errónea: “Registrar correctamente a los trabajadores genera certeza jurídica y estabilidad para la operación”. Se trata de un escudo de protección que resguarda a la empresa de litigios y al empleado de desamparo.

El especialista advirtió sobre prácticas riesgosas que, lejos de significar un ahorro, representan una bomba de tiempo. Entre ellas destacan: Registro con salarios inferiores a los reales, simulación de relaciones mercantiles (contratación por honorarios) cuando existe subordinación y horario, omisión de altas de trabajadores permanentes.

Tecnología

En el pasado, estas inconsistencias podían pasar desapercibidas. Hoy, la tecnología ha cambiado las reglas del juego. El SAT, IMSS e Infonavit comparten información a través de plataformas digitales que cruzan datos bancarios, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina y declaraciones anuales.