Advierten sobre relación de alcohol e hipertensión

El tabaquismo, consumo de alcohol y obesidad son factores que favorecen la aparición de hipertensión arterial en Chiapas y el país.

Así lo afirmó el doctor Carlos Luis Palacios Jiménez, durante una entrevista realizada en su consultorio de la ciudad de Tonalá, Chiapas.

El especialista señaló que la hipertensión arterial es una enfermedad que puede controlarse, pero para ello es fundamental que los pacientes asuman un compromiso con su salud y modifiquen sus hábitos.

Advirtió que, cuando no se atiende adecuadamente, la hipertensión puede provocar graves complicaciones, entre ellas problemas renales, daños cerebrales y derrames, que incluso pueden poner en riesgo la vida.

Por ello, recomendó a las personas con factores de riesgo realizar actividad física de manera regular, practicar algún deporte, mantener un peso saludable y evitar el consumo de alcohol y tabaco. También hizo un llamado a llevar una alimentación sana y equilibrada.

El doctor Palacios Jiménez destacó que la hipertensión es uno de los principales problemas de salud que afectan a la población, junto con enfermedades como la diabetes y el cáncer.

Insistió en la importancia de la prevención, los chequeos médicos periódicos y un estilo de vida saludable.