AeroBalam podría volar a Guatemala

La tercera aeronave de la línea AeroBalam —que está planeada adquirirse en el 2026—, podría tener como una de sus destinos a Guatemala, informó el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, con el fin de fortalecer la conectividad regional en el sur sureste.

El mandatario expresó que se tiene previsto lanzar una ruta Tuxtla-Guatemala y Palenque-Tikal; además de establecerse la conexión con los estados de Campeche y Veracruz.

Desarrollo turístico

Tras haber atendido el tema de la seguridad en el estado, Ramírez Aguilar precisó que se trabajará en el desarrollo económico y turístico, donde la conectividad aérea tiene un papel importante.

Planean que al finalizar el sexenio la flotilla de avionetas de AeroBalam sea de un total de cinco Cessnas Caravan, la cual cada una tiene un valor aproximado a los dos millones de dólares.

Modelo

El gobernador del estado reveló que esta propuesta de modelo de traslado aéreo nació tras un viaje a Costa Rica, pues aseguró que en el país tico las personas se mueven de manera segura y económica.

“Al bajar del aeropuerto observamos 200 aeronaves como estas (AeroBalam) o sea que la gente se transporta de esa manera… De la vista nace el amor, nos gustó y vamos a hacer esto posible”, explicó.

A la par informó que para el tercer año de gobierno se tiene proyectado comprar un helicóptero para que sea contratado de manera turística y se pueda ofrecer recorridos en el Cañón del Sumidero o en la zona de la Selva Lacandona.