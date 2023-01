Aeronave oficial permite salvar otra vida: Escandón

En la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que en las últimas horas se logró salvar la vida a una mujer de una comunidad lejana de Ocosingo, que fue víctima de la mordedura de una serpiente nauyaca, gracias a que se le atendió de manera oportuna tras recibir el llamado al número de emergencia 911.

Lo anterior, dijo el mandatario, es resultado de la política impulsada desde el inicio de esta administración, de que los helicópteros y aviones oficiales estén destinados exclusivamente al cuidado de la salud, la seguridad y la protección civil.

“Las aeronaves están al servicio del pueblo, y vemos con satisfacción que ha ayudado mucho a salvar vidas, así que, ante cualquier situación de peligro, llamen al 911 para recibir el apoyo de las diferentes instancias, porque nuestro mayor deseo es que la población, sin importar lo lejanas que vivan, cuente con todos los servicios para su bienestar. Somos un gobierno que camina a ras de tierra y que vela por la paz y tranquilidad del pueblo”, apuntó.

En este marco, informó también que, debido a las temperaturas y las sequías, en algunas regiones de la entidad han aumentado los incendios forestales, los cuales están afectando las selvas y los bosques, por ello reconoció el trabajo de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de los Comités Comunitarios de Protección Civil, en el combate a estas emergencias provocadas por el fuego, a fin de proteger a la población.

Llamado

Asimismo, enfatizó en la importancia de hacer conciencia y evitar la quema de pastizales y los incendios forestales, porque este tipo de actividades dañan los ecosistemas, la flora y la fauna, pone en peligro el patrimonio, la salud y la vida de las personas, y empobrece la tierra al reducir la calidad de las cosechas.

Durante esta reunión, Escandón Cadenas apuntó que el café chiapaneco es de calidad mundial y el sector cafetalero está dando grandes resultados, por ello destacó el reconocimiento otorgado a Cruz José Argüello Enríquez, de la finca Santa Cruz, de La Concordia, ganador del primer lugar en “Cup the World 2022”, una cata especial realizada por la Alianza para la Excelencia del Café (Alliance for Coffee Excellence), creadora del certamen la Taza de la Excelencia (Cup Of Excellence).

De esta forma, reiteró su respaldo a las y los productores de este grano aromático a través de incentivos, insumos, equipamiento tecnológico, proyectos productivos, así como la consolidación de las Ferias Internacionales del Café en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Palenque, aunado a la promoción de otros granos como el cacao, también característico de Chiapas por su gran calidad.