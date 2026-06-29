Aeronaves cumplen con los protocolos de ley

Para que una aeronave pueda llevar a cabo operaciones de seguridad, debe cumplir con los protocolos de ley que establece la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Por lo anterior, la Dirección de Transporte Aéreo de Chiapas mantiene de forma periódica los debidos procesos para evitar cualquier situación, aseguró su director, Néstor Moisés Landeros González.

Explicó que no se puede “dar pie” a una operación si no se cuenta con la base legal, tanto administrativa como operativa, de las unidades aéreas, a lo que se suma el tema de los mantenimientos.

Añadió que la dirección cuenta con seis pilotos, todos egresados de la Escuela Militar de Aviación, mismos que cada seis meses realizan adiestramiento aeronáutico.

Dentro de los entrenamientos, que van por etapas, ejecutan acciones como la falla del sistema FADEC, el sistema computarizado que regula el vuelo correcto de la aeronave.

La maniobra la realizan de forma manual y automática para que los pilotos sepan reconocer y discernir en qué momento aplicar sus conocimientos. “Un piloto preparado es la seguridad del pasajero y la de la propia aeronave”.

Mantenimiento

Landeros González explicó que, en todo lo relacionado con mantenimientos preventivos de línea, la Secretaría de Seguridad del Pueblo cuenta con personal técnico aeronáutico. Si se requiere alguna necesidad diferente, poseen un taller en contrato que brinda las atenciones.

“Nos mandan el componente, nos mandan el personal técnico, nos mandan el equipo, hacen las investigaciones y demás, y se hace todo lo necesario para que la aeronave quede aeronavegable”, reveló el director.

Sobre los costos, añadió que depende del tipo de mantenimiento. Un mantenimiento muy básico ronda entre los 180 mil y 220 mil pesos.